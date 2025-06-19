За різними оцінками, 170 тис. російських солдатів загинуло і 600 тис. поранені внаслідок війни Росії проти України.

У 2025 році Росія вперше отримала статус найменш миролюбної країни світу через війну проти України. Про це йдеться у звіті Global Peace Index за 2025-й рік від міжнародного дослідницького незалежного австралійського Інституту економіки та миру (IEP).

Як стверджується у дослідженні, "Росія вперше є найменш мирною країною у світі відповідно до рейтингу Міжнародного індексу миролюбства у 2025 році". Загальний рівень миролюбства Росії за останній рік погіршився на 6,5%. За нею слідують Україна, Судан, Демократична республіка Конго і Ємен.

"Росія і Україна займають перше і друге місце серед найменш мирних країн світу за рейтингом GPI 2025 року. Оскільки негайне припинення конфлікту не спостерігається, імовірно, що Росія і Україна будуть залишатися двома найменш миролюбними країнами у світі в осяжному майбутньому", - йдеться у дослідженні.

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У дослідженні зазначається, що головною рушійною силою для погіршення миролюбності в Україні є війна з Росією.

"Не дивно, що вплив війни призвів до значного зростання у мілітаризації. Впродовж минулого року показник України в імпорті озброєння погіршився на 70%, коли військові витрати у відсотках від ВВП зросли з 2,1% на початку війни до приблизно 15,4% у 2024 році", - йдеться у дослідженні.

Так само війна Росії проти України є головною рушійною силою погіршення миролюбства у Росії. Війна призвела до значних смертей і в середині Росії, особливо з проведенням української операції у Курській області РФ. Показник смертності в середині РФ внаслідок цієї операції зріс на понад 3 600%.

"Оцінки загального числа російських загиблих від війни в Україні різняться. За останніми оцінками понад 170 тисяч солдатів загинуло впродовж останніх трьох років, ще 600 тис зазнали поранення", - йдеться у дослідженні.

Рівень миролюбності у світі

Західна і Центральна Європа визнані найбільш миролюбним регіоном у світі, де знаходяться вісім з десяти найбільш мирних країн світу, хоча її миролюбність зменшується впродовж останніх чотирьох років.

Найменш миролюбними регіонами у світі залишаються Середній Схід і Північна Африка.

При цьому регіон Східної Європи і Центральна Азія зазнали другого за величиною найбільшого погіршення у ставленні до миру у цьогорічних показниках миролюбивості. Середній показник миру у регіоні знизився на 0,77%. Загальний рівень миролюбності в регіоні залишається низьким, головним чином через конфлікт між Україною та Росією.

Серед 15 країн, які віднесені до рейтингу миролюбності у регіоні Східної Європи і Центральної Азії, Росія займає останнє місце за миролюбністю. Передостаннє обіймає Україна, і далі йдуть Туреччина, Білорусь, Грузія, Азербайджан, Туркменістан. Водночас, найбільш миролюбними країнами регіону є Болгарія і Румунія.

Також сказано, що конфлікт між Росією і Україною призвів до того, що багато європейських країн переглядають рівень військових витрат і загальної бойової готовності. Стверджується, що в 24 з 33 країн цього регіону фіксується погіршення у цій сфері за останній рік.

Війна в Україні - новини

Як відомо, Україна є жертвою російської повномасштабної війни, а Росія є агресором. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист.

Україна ще 11 березня 2025 року погодилась на пропозицію США прийняти 30-денне перемир'я на суходіл, у небі і у морі, але Росія відкинула цю пропозицію і продовжує здійснювати щоденні обстріли українських міст, від чого гинуть цивільні та руйнується критична інфраструктура.

Як писав WSJ, вартість зброї, яку може виробляти оборонна промисловість України, зросла з 1 мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів доларів за три роки війни. Але навіть такої активної трансформації вітчизняного арсеналу буде недостатньо для того, щоб Україна змогла самотужки протистояти Росії

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