Ельвіра Набіулліна зазначила, що настав час думати про нову модель зростання економіки.

Більшість ресурсів для зростання російської економіки за роки війни проти України вичерпано. Економіка Росії перебуває на межі рецесії.

Так, глава центробанку РФ Ельвіра Набіулліна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявила, що багато ресурсів, які давали змогу економіці РФ зростати протягом останніх двох років доволі високими темпами, вичерпано. Вона вказала, що настав час думати про нову модель зростання економіки.

Водночас Набіулліна запевнила, що ключову ставку знижуватимуть у міру уповільнення інфляції, яка нібито падає швидше за очікування.

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"Банк Росії продовжить наполегливо домагатися зниження інфляції до цільових рівнів у 4%", - зазначила чиновниця.

Зі свого боку міністр економічного розвитку Максим Решетніков зазначив, що економіка Росії перебуває на межі переходу в рецесію.

"За цифрами у нас охолодження, але всі наші цифри - це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу і за індикаторами ми загалом уже, мені здається, на межі переходу в рецесію", - зазначив чиновник.

Водночас міністр фінансів Антон Силуанов назвав стан російської економіки "похолоданням", за яким "завжди приходить літо".

Економіка Росії - останні новини

Згідно зі звітом Центробанку РФ від 27 травня, інфляція у квітні становила 6,2% у річному обчисленні порівняно з 10,7% у січні. Влада більш ніж утричі збільшила цільовий показник бюджетного дефіциту. Через проблеми посилився тиск на главу Центрального Банку РФ Ельвіру Набіулліну.

На думку економістів з Російської академії народного господарства і державної служби (РАНГіДС) та Інституту Гайдара, якщо нафта буде дешевою, а рубль - міцним, то Росія не уникне проблем, адже кошти Фонду національного добробуту можуть повністю вичерпатися у 2026 році.

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