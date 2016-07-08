Міжнародний екіпаж астронавтів у космос вивела ракета з українською системою управління

Про це повідомила прес-служба Державного космічного агентства України (ДКАУ) з посиланням на голову агентства Любомира Сабадоша.

"Вже майже добу перебуває в космосі міжнародний екіпаж астронавтів, доставлений ракетою-носієм із системами управління українського виробництва. Очікується, що на МКС (Міжнародну космічну станцію - УНІАН) екіпаж прибуде 9 липня", - сказав Сабадош.

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Він також відзначив, що системи управління для ракет-носіїв типу "Союз ", єдиного на сьогодні транспортного засобу для доставки екіпажів на МКС, виробляються на харківському підприємстві "Об'єднання Комунар".

Довідка УНІАН. 7 липня з космодрому Байконур стартувала ракета-носій "Союз-ФГ" із транспортним пілотованим кораблем "Союз МС". Міжнародний екіпаж у складі космонавтів із Японії, США і Росії буде доставлений на Міжнародну космічну станцію, де проведе низку експериментів і досліджень.