Глава Apple Тім Кук заявив про продаж мільярдного iPhone
03:35, 28 липня 2016Наука та IT
637 0
Гендиректор Apple Тім Кук на зустрічі з працівниками в каліфорнійському Купертіно заявив про те, що компанія продала мільярдний смартфон iPhone.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті компанії.
«iPhone став одним з найбільш важливих і успішних продуктів в історії, що змінили світ. Він став більше, ніж постійним помічником», - заявив Кук.
Читайте такожPokemon Go побила рекорди скачувань в магазинах Apple
За його словами, смартфон від Apple став «по-справжньому невід'ємною частиною нашого повсякденного життя".
Кук розповів, що мільярдний iPhone був проданий минулого тижня. Він підкреслив, що вони не прагнули продати якомога більше, але в Apple «завжди намагалися створювати кращі продукти», які допоможуть змінити щось на краще.
Раніше стала відома дата старту продажів нового iPhone 7.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter