Глава Apple Тім Кук заявив про продаж мільярдного iPhone

Про це повідомляється на сайті компанії.

«iPhone став одним з найбільш важливих і успішних продуктів в історії, що змінили світ. Він став більше, ніж постійним помічником», - заявив Кук.

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За його словами, смартфон від Apple став «по-справжньому невід'ємною частиною нашого повсякденного життя".

Кук розповів, що мільярдний iPhone був проданий минулого тижня. Він підкреслив, що вони не прагнули продати якомога більше, але в Apple «завжди намагалися створювати кращі продукти», які допоможуть змінити щось на краще.

Раніше стала відома дата старту продажів нового iPhone 7.