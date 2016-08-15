Кук назвав найбільші помилки Apple за час свого правління

За його словами, компанії не варто було випускати додаток Apple Maps та брати на роботу топ-менеджера Джона Броувета для розвитку своєї роздрібної мережі. Про це топ-менеджер розповів в інтерв'ю The Washington Post, передає Lenta.ru.

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Кук зазначив, що картографічний сервіс зазнав серйозної критики і йому довелося особисто вибачатися перед користувачами за низьку якість продукту. "Карти були помилкою. Але ми досить чесно ставилися до себе, щоб визнати, що це був не наш зоряний час. Ми набралися сміливості, щоб знайти ще один спосіб зробити це. Це важливо. Це єдиний спосіб для компанії вчитися на своїх прорахунках", - розповів він.

Другою помилкою гендиректора Apple став прихід в компанію Джона Броувета, відповідального за розвиток роздрібної мережі корпорації. "Він не вписувався в нашу ідеологічну сферу - ось як би я описав це. Ми багато говорили з ним і прийняли рішення найняти його, що виявилося помилкою", - зазначив Кук. Сам Броувет зазначив, що звільнення з Apple стало "кращим моментом у його житті".

Інтерв'ю Тіма Кука The Washington Post вийшло 13 серпня і приурочено до п'ятиріччя його перебування на посаді гендиректора Apple.У ньому Кук також розповів журналістам про падіння продажів смартфонів.