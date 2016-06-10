Apple має намір продавати надлишки енергії сонячних батарей з даху штаб-квартири

Корпорація Apple планує продавати надлишки електроенергії, що виробляється сонячними батареями, встановленими на даху її нової штаб-квартири компанії в Купертіно, штат Каліфорнія, повідомляє Росбалт.

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"Дочірня компанія Apple Energy LLC звернулася до Федеральної комісії з регулювання енергетики США, щоб отримати дозвіл на продаж електроенергії сонячних батарей водневих паливних елементів, а також "сонячних ферм", гідроелектростанцій та біогазових установок в штатах Орегон, Північна Кароліна, Каліфорнія, Невада і Арізона", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що корпорація Apple, яка планує переїхати до нової штаб-квартири Apple Campus 2 з сонячними панелями на даху наступного року, як і компанія Google, прагне стати одним з найбільших інвесторів в енергетичних проектах.

"Apple 2015 року витратила 850 мільйонів доларів на 130-мегаватну "сонячну ферму". Якщо звернення корпорації буде задоволено, то вона зможе продавати електроенергію безпосередньо споживачам", - підкреслює видання.