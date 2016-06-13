Apple представила нову операційну систему для своїх комп'ютерів

У неї буде додано голосовий помічник Siri, а також поліпшено процес взаємодії між пристроями Apple, передає Дождь.

Нова операційна система дозволить автоматично розблокувати комп'ютер, якщо у вас на руках будуть Apple Watch. Голосовий помічник Siri можна буде активувати натисканням на спеціальний значок або за допомогою визначеної комбінації клавіш. Працювати він буде тільки при підключенні комп'ютера до електромережі.

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Sierra також дозволить користувачам робити покупки за допомогою Apple Pay прямо через браузер. Для оформлення транзакції користувачеві потрібно буде піднести свій палець до сканера відбитків пальців на iPhone.

У новій версії операційної системи з'явиться функція, яка дозволить вам звільнити місце на диску, видаливши непотрібні файли і направивши їх в хмарне зберігання. Нова ОС дозволить користувачам дивитися відео в невеликому вікні і працювати при цьому з іншими файлами.

Крім того, Apple відмовилася від колишніх назв своїх операційних систем за типом OS X. Тепер нові операційки будуть називатися macOS.

Sierra буде доступна вже восени цього року.