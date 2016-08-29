Знову за старе: Facebook-вірус відновив публікацію відео від імені користувачів

Багато користувачів соцмережі вже пишуть на своїх сторінках повідомлення з вибаченнями за публікацію подібних відео.

Відзначимо, цей вірус є не новим явищем. Він вже неодноразово захоплював як український, так і іноземний сегмент Facebook.

Процес зараження виглядає так: користувач отримує повідомлення про те, що хтось із його друзів зробив пост і "тегнув" його. В самому пості розміщено нібито відео з фотографією людини, який зазначила вас. Коли ви клікаєте на відео, то потрапляєте на сайт, де до вашого браузеру встановлюється розширення, і таким чином й ваша сторінка потрапляє під вплив вірусу. Також посилання на вірус можуть потрапляти до вас через особисті повідомлення від імені ваших друзів. Такі листи краще не відкривати, а відразу видаляти.

У минулі рази боротися з вірусом можна було таким чином: потрібно відкрити список встановлених у браузері розширень (наприклад, chrome://extensions) і видалити ті, які ви не встановлювали самостійно, чи викликають у вас підозру. Далі необхідно видалити всі пости, де ви тегнули ваших друзів і особисті повідомлення.