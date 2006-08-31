KIA Motors представила новий Carens (фото)

На Московському автосалоні компанія Kia представила нову версію кросовера Carens. Ця модель позиціонується як суміш мінівена і легкового універсала. Carens став машиною, яка завершує п`ятирічну програму з повного оновлення модельного ряду Kia.

Carens пропонуватимуть з одним варіантом кузова завдовжки приблизно 4,5 метрів, але з двома варіантами планування салону - у версіях на сім і на п`ять місць .

Автомобіль представлений у двох версіях EX і LX, в п`яти і семимісного виконання відповідно. Його довжина складає 4545 міліметрів.

Покупець Carens зможе вибрати один з трьох силових агретатов - двох дизельних і одного бензинового. Вприсковий дволітровий чотирициліндровий двигун розвиває 142 кінських сили. Для цього мотора можна вибрати п`ятиступінчасту механічну коробку або чотириступінчастий "автомат".

Атмосферний дизель об`ємом два літри розвиває 115 кінських сил, а варіант з турбонаддувом - 140. Для будь-якого з цих моторів пропонуються дві трансмісії - шестиступінчаста механічна і чотириступінчастий "автомат".

Лента.ру