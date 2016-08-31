Google може припинити випуск смартфонів під брендом Nexus - ЗМІ

Компанія Google може припинити виробництво смартфонів на Android під брендом Nexus. Про це з посиланням на Android Central передає «Медуза».

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Як повідомили власні джерела видання, Google відмовиться від практики випуску смартфонів з базовою версією операційної системи без додаткових надбудов і зміненого інтерфейсу. Саме цим, ймовірно, пояснюється відмова від назви Nexus.

Імовірно, компанія обере іншу назву і помістить на корпус телефону логотипи Google і HTC. Нове ім'я наразі не уточнюється.

«Ми не знаємо напевно, чи остаточно помер бренд Nexus, але той факт, що нові телефони планують випустити навесні, коли зазвичай виходять Nexus, говорить про те, що Google має намір серйозно переглянути свою політику щодо смартфонів на Android», - відзначають автори матеріалу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Google може до кінця року випустити власний мобільний телефон.

Новий смартфон стане першим мобільним телефоном, серійним виробництвом якого Google займеться самостійно. До цього під брендом Google Nexus смартфони випускали HTC, Huawei, LG, Motorola і Samsung. Передбачається, що самостійний випуск дозволить Google прямо конкурувати з Apple і краще контролювати оновлення програмного забезпечення на пристроях.

Представники Google вже повідомляли про запуск серійного виробництва модульного смартфона Ara в 2017 році, а восени 2016 року можна буде придбати версію для розробників.

Раніше Google відзначала незадовільні темпи оновлення операційної системи Android. Представники компанії заявили про намір публікувати рейтинги виробників, щоб присоромити відстаючих.