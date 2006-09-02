Fiat готує нове покоління Lancia Delta (малюнок)

Концерн Fiat планує випустити нове покоління легендарної моделі Lancia Delta, повідомляє Channel4.com. Концепт автомобіля буде представлений в Італії вже за тиждень на святкуванні сторіччя автомобілів Lancia.

Компактний хетчбек Lancia Delta буде збудований на тій самій платформі, що й новий Fiat Brava, проте, як очікується, його колісна база стане довшою. Крім того, Lancia Delta одержить потужніші двигуни. Це будуть бензинові мотори з турбонаддувом об`ємом 1,4 літра і потужністю 120 і 150 кінських сил, а також 190-сильний 1,8-літровий силовий агрегат. Їх доповнять дизелі об`ємом 1,6 і 2,0 літра і потужністю 120 і 165 кінських сил відповідно. Пізніше очікується поява "зарядженої" повноприводної версії Lancia Delta Integrale, яка має конкурувати з Mitsubishi Lancer Evolution і Subaru Impreza WRX STI

Продажі нової Lancia Delta повинні початися в 2008 році. Нове покоління Fiat Brava з`явиться раніше: дебют цього автомобіля відбудеться на автосалоні в Парижі восени цього року, а його продажі почнуться в 2007-му.

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