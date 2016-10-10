Ілон Маск пообіцяв представити новий несподіваний продукт від Tesla

Про це він написав у своєму Twitter, передає РБК.

За словами Маска, презентація нового «несподіваного» продукту розробника безпілотних автомобілів відбудеться 17 жовтня. Після цього, 28 жовтня, він також представить спільну розробку Tesla Motors і SolarCity. Видання Bussines Insider зазначає, що це можуть бути сонячні панелі.

Читайте такожSpaceX має намір поселити на Марсі мільйон людей

Видання також пише, що тим самим несподіваним «продуктом, який Маск планує презентувати 17 жовтня, стане автопілот другого покоління для безпілотників Tesla, який зможе зчитувати дорожні знаки і розпізнавати сигнал світлофора. Також компанія може представити панелі Powerwall і Powerpack, які дозволять заряджати автомобілі Tesla в домашніх умовах.

Нагадаємо, на початку вересня Маск розповів про нове оновлення автопілота Tesla. Напівавтономна система водіння буде використовувати вдосконалений радар. Система Autopilot 8.0 буде зупиняти автомобіль, якщо користувач не реагує на звукові попередження системи.