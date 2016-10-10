У Дніпрі пройде космічний хакатон Space valley

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив організатор конференції, засновник космічного інкубатора Space Hub Максим Ткаченко.

«Конференція складатиметься з двох блоків. Перший - це презентація технічних проектів, буде показано прототипи інноваційних космічних двигунів без реактивної тяги і безпаливні генератори енергії. Друга частина хакатона - це Home box. Це дводенний захід, де з'їдуться архітектори з усієї України і представлять свої концепти будинків-боксів, в яких можна жити на інших планетах», - сказав Ткаченко.

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Зокрема, він зазначив, що в технічній лабораторії Space Hub, у якій пройде дана конференція, було розроблено прототип двигуна нового покоління без реактивної тяги VRD.

«Випробування двигуна дали позитивні результати - створений прототип може замінити існуючі іонні двигуни, які використовуються для коригування орбіт сучасних супутників», - сказав Ткаченко, додавши, що також у рамках даної лабораторії було розроблено концепт супутника-бота U-1.

«Супутник призначено для обслуговування інших супутників на орбіті, збору космічного сміття і виведення різних космічних тіл з основних орбіт. Філософія створення супутників-ботів формує нову нішу на космічному ринку – «Орбітальні сервіси», - сказав він.

Ткаченко також зазначив, що вхід на конференції буде вільним і закликав усіх бажаючих взяти участь у конференції - зареєструвати свої проекти на сайті spacevelley.pro.

Як додав під час прес-конференції учасник команди-переможця конкурсу NASA SpaceApps Challenge з проектом Mars Hopper Олександр Буткалюк, такі заходи сприяють реалізації наукових проектів в Україні.

«Дуже приємно, що в нашій країні проходять такі заходи, на яких збираються ініціативні люди і з'являються класні проекти. Всі проекти бізнес-орієнтовані. В Україні починає проявлятися космічний кластер - це проекти, готові до міжнародного масштабуванню. Хотілося б, аби їх підтримували приватні інвестори і держава», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що український уряд працює над формуванням довгострокової стратегії розвитку космічної галузі країни.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, Державне космічне агентство України (ДКАУ) може отримати майже 2,9 млрд грн, тоді як у 2016 році загальне фінансування ДКАУ становило 3,4 млрд грн, з яких на виплату боргів передбачалося понад 1,8 млрд грн.