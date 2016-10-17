Китай запустив космічну місію "Шеньчжоу-11" до своєї орбітальної лабораторії

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters. Подія в прямому ефірі транслювалося на Центральному телебаченні Китаю (CCTV).

Космічний корабель був запущений о 7.30 за місцевим часом (2.30 за київським) з космодрому «Цзюцюань» в провінції Ганьсу з допомогою ракети-носія Long March-2. Протягом місяця екіпаж буде перебувати на космічній лабораторії «Тяньгун-2».

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Як раніше повідомляло агентство «Сіньхуа» з посиланням на представника китайської програми пілотованих космічних польотів У Сін, екіпаж корабля складається з двох космонавтів: 50-річного командира Цзин Хайпена і Чень Дуна.

Лабораторія «Тяньгун-2» була виведена на розрахункову орбіту 15 вересня. Це вже друга китайська космічна станцією, пристосована для проживання і роботи людей. «Тяньгун-1» був запущений в 2011 році. В березні 2016 року дані зі станції перестали надходити, так як вона виробила свій операційний ресурс. Вхід апарату в щільні шари атмосфери, де він повинен згоріти, очікується у другій половині 2017 року.