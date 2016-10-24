Космічний корабель Cygnus, запущений ракетоносієм з українським двигуном, прибув на МКС
07:57, 24 жовтня 2016Наука та IT
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Вантажний корабель Cygnus, запущений в космос ракетоносієм з першим ступенем українського виробництва здійснив успішну стиковку з Міжнародною космічною станцією (МКС).
Космічний корабель Cygnus зістикувався з МКС / twitter.com/NASA_Astronauts
Про це повідомили у прес-службі NASA.
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"Вантажний корабель Cygnus компанії Orbital ATK здійснив стиковку з модулем Unity Міжнародної космічної станції", - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що він доставив на МКС майже дві з половиною тонни спорядження та їжі.
“Formation flying at Mach 25: Cygnus arrival, capture, and berthing to @Space_Station." #AstroKatepic.twitter.com/LmG2Zt6kNB— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) October 23, 2016
Нагадаємо, ракета-носій Antares-230 з транспортним вантажним кораблем Cygnus 18 жовтня стартувала з космодрому на острові Уоллопс (штат Вірджинія) в Атлантичному океані.
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