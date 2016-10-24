Космічний корабель Cygnus, запущений ракетоносієм з українським двигуном, прибув на МКС

Про це повідомили у прес-службі NASA.

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"Вантажний корабель Cygnus компанії Orbital ATK здійснив стиковку з модулем Unity Міжнародної космічної станції", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що він доставив на МКС майже дві з половиною тонни спорядження та їжі.

Нагадаємо, ракета-носій Antares-230 з транспортним вантажним кораблем Cygnus 18 жовтня стартувала з космодрому на острові Уоллопс (штат Вірджинія) в Атлантичному океані.