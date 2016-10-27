Apple показала новий MacBook Pro (фото, відео)

21:01, 27 жовтня 2016
Наука та IT
17746 0

Головною особливістю став сенсорний екран на клавіатурі замість стандартного верхнього ряду клавіш.

Яблуко

На останній в цьому році презентації Apple представила новий MacBook Pro. Про це пише "Медуза".

Читайте такожApple відклала початок продажів бездротових навушників

Комп'ютер буде представлений у двох розмірах: з діагоналлю екрана 13 і 15 дюймів, а також в двох варіантах кольору — світло- і темно-сірому. Товщина 13-дюймового MacBook Pro складе 14,9 міліметра, тобто на 3,1 міліметра тонше попередньої моделі.

Новий ноутбук має дві особливості: сенсорний екран на клавіатурі і можливість ідентифікації за відбитком пальця.

На тачскрін на клавіатурі, яким замінили верхній ряд клавіш, будуть виводитися кнопки управління системою або окремими додатками. Також на нього можуть виводитися емодзі.

Крім того, в MacBook Pro з'явилася система ідентифікації Touch ID.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter