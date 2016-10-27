Apple показала новий MacBook Pro (фото, відео)

На останній в цьому році презентації Apple представила новий MacBook Pro. Про це пише "Медуза".

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Комп'ютер буде представлений у двох розмірах: з діагоналлю екрана 13 і 15 дюймів, а також в двох варіантах кольору — світло- і темно-сірому. Товщина 13-дюймового MacBook Pro складе 14,9 міліметра, тобто на 3,1 міліметра тонше попередньої моделі.

MacBook Pro's crazy Touch Bar puts emoji right in your keyboard https://t.co/esQcsAEZKI#appleeventpic.twitter.com/XLhwriUFhg — Mashable (@mashable) October 27, 2016

Новий ноутбук має дві особливості: сенсорний екран на клавіатурі і можливість ідентифікації за відбитком пальця.

На тачскрін на клавіатурі, яким замінили верхній ряд клавіш, будуть виводитися кнопки управління системою або окремими додатками. Також на нього можуть виводитися емодзі.

"Many of you know Thunderbolt 3 uses the USB-C charger. Each one can be a charger." (live blog) https://t.co/0lT6zDMRhl#AppleEventpic.twitter.com/ONHa5PeMmO — CNET (@CNET) October 27, 2016

Крім того, в MacBook Pro з'явилася система ідентифікації Touch ID.