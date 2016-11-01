Вчені розповіли про стан похоронного Ложа Христа

Про це повідомляє РБК з посиланням на журнал National Geographic.

Ложе Христа було накрите мармуровою плитою в 1555 році. 26 жовтня, вчені Національного технічного університету Афін зняли її і почали розкопки. Спочатку їм був доступний тільки первинний шар каменю, однак після 60 годин роботи вони виявили іншу мармурову плиту з хрестом, який був вирізаний на її поверхні. Під нею і перебувала оригінальна вапнякова плита, на якій за переказами, покоїлося тіло Христа. 28 жовтня після виконання всіх робіт, гробниця знову була накрита мармуровою плитою.

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«Я повністю вражений. Мої коліна трохи тремтять, тому що я цього не очікував», — заявив археолог Фредрік Гіберт. «Ми не можемо з 100% точністю стверджувати, але є видимі докази, що гробниця не переміщалася [з моменту поховання Христа]. Це те, про що вчені та історики сперечалися століттями», — додав Гіберт.

Крім того, дослідники підтвердили наявність оригінальної вапнякової печери, в якій був похований Христос. Печера згодом була зруйнована, а зараз гробниця оточена Кувуклією, невеликою купольною каплицею, що знаходиться в храмі Гробу Господнього.