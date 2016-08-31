Вчені розповіли про загрозу для Сонячної системи – Дев'яту планету

Про висновки вчених повідомляє Уорікський університет, пише ZN.ua.

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Відзначається, що подія, яка описується дослідниками, має відбутися через сім мільярдів років, коли Сонце перетвориться на білого карлика, скинувши приблизно половину своєї маси і "проковтнувши" кілька планет, включаючи Землю. Цей викид повинен відкинути Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун на більш далеку і безпечну відстань.

Проведене дослідникам моделювання показало, що Дев'ята планета залишиться на своєму місці, а її гравітаційний вплив призведе до того, що Нептун і Уран будуть виштовхнуті за межі Сонячної системи.