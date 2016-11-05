Американські хакери проникли в командну систему Кремля - ЗМІ

Про це повідомляє NBC News з посиланням на анонімного представника американської розвідки і секретні документи.

США застосує кіберзброю, «якщо вважатиме це за необхідне». Телеканал зазначає, що проникнення в російську інфраструктуру є відповіддю на кібератаки Росії, Китаю та інших країн, шкідливі ПО яких можуть гасити світло і відключати Інтернет в містах.

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За словами співрозмовників телеканалу, підготовлена кібернетична зброя буде застосована лише у випадку значної атаки на мережі Сполучених Штатів, яка, за їх словами, малоймовірна.

«Офіційні особи США продовжують висловлювати стурбованість тим, що Росія використовує свої кіберможливості, щоб спробувати порушити проведення президентських виборів у США наступного тижня. Американські спецслужби не очікують, що Росія атакує критично важливу інфраструктуру – це, на думку багатьох, є актом війни – але вони очікують так званий кіберобман, включаючи можливу публікацію фальшивих документів і розповсюдження фальшивих акаунтів у соціальних мережах, спрямованих на дезінформацію», – передає NBC News.

Зломам хакерських груп, які американська сторона пов'язала з Росією, піддалися сервери Демократичної партії. Стався витік адрес персональних електронних скриньок та номерів телефонів членів партії. Кібератака була здійснена і проти виборчого штабу кандидата в президенти США Хіларі Клінтон.