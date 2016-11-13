Цієї ночі над Землею зійде "супермісяць"

"Супермісяцем" називають астрономічне явище, коли повня або молодик за часом збігаються з перигеєм – моментом найбільшого зближення Місяця і Землі, передає ТСН.

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У цей час Місяць візуально здаватиметься більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Споглядати величезне нічне світило можна буде понад дві години – в тому числі і в Україні. Причому "супермісяць", який зійде у ніч проти 14 листопада, буде найвидовищнішим та найбільшим не тільки у цьому році, а й у цілому ХХІ сторіччі.

Як стверджують експерти, востаннє супутник Землі аж так близько підходив до планети у далекому січні 1948 року. Наступного разу побачити схоже явище можна буде аж 25 листопада 2034 року.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 31 жовтня в небі над Східною півкулею, зокрема, і над Україною, зійшов "чорний" Місяць.