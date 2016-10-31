Цієї ночі над Україною зійшов "чорний" Місяць (відео)

"Чорний" місяць - це другий молодик за останній календарний місяць, передає ТСН з посиланням на National Geographic.

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Спостерігати за минулим молодим місяцем земляни могли на початку жовтня. Обидва молодики розгледіти вкрай важко, бо в цей час цей природній супутник Землі залишається майже повністю невидимим в нічному небі. Звідси і його назва - "чорний".

Два молодики поспіль є досить рідкісною подією, адже трапляється вона приблизно раз на 32 місяці.

Наступного разу "чорний" місяць з'явиться аж у 2019 році.