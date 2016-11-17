Google запустив додаток, який перетворює смартфон на сканер друкованих фото (відео)

Доступним він буде як для пристроїв на базі системи iOS, так і Android.

Про це повідомляє ресурс PetaPixel.

Як зазначають розробники додатку, користуватись ним досить просто: достатньо почергово навести камеру смартфону на чотири білі точки, що з'являться під час сканування фото. Після цього телефон зберігає високоякісний цифровий варіант фото. Саме тому, на думку працівників Google, цей додаток можна назвати «сканером майбутнього».

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Крім цього, важливим є те, що мобільний пристрій не має бути обов'язково зареєстрований в Google Photos, адже відскановане фото зберігається прямо на власній пам'яті телефону.

Цікаво, що за допомогою додатку PhotoScan, вже відскановані фото можна очищати від відблисків, накладати на них різноманітні візуальні ефекти та змінювати контрастність і тепло зображення. Також у додатку є 12 окремих фільтрів для обробки відсканованих фото.

Додаток PhotoScan вже доступний для завантаження на iTunes App Store та Google Play.