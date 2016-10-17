Мобільний Privat24 встановили понад 5 мільйонів користувачів Android

Мобільний банк Privat24 став абсолютним лідером серед платіжних додатків для Android на території України та Східної Європи – його встановили понад 5 млн користувачів смартфонів.

Як повідомила прес-служба ПриватБанку, на 16 жовтня за даними Google Play зафіксовано понад 5 млн установок платіжного додатка Privat24. З урахуванням того, що загальна кількість Android-смартфонів у мережах українських операторів становить близько 10 млн, Privat24 використовується кожним другим користувачем AOS-пристроїв.

«Кожен день понад півмільйона клієнтів проводять банківські операції, замовляють таксі, доставку суші або води через смартфони, оплачують товари й послуги через POS-термінали за допомогою технології NFC, – говорить заступник голови правління ПриватБанку Олександр Вітязь. – Живий інтерактивний сервіс, обслуговування в формі діалогу з клієнтом через розумний месенджер, дозволяють нашим клієнтам отримати практично будь-які послуги та консультації ПриватБанку і сотень тисяч корпоративних клієнтів».

Загальна кількість клієнтів системи дистанційного банкінгу ПриватБанку в Україні, за даними на 16 жовтня 2016 року, становить понад 10 млн осіб. За добу користувачі веб та мобільних версій Приват24 здійснюють 711 тис. банківських транзакцій, середній розмір однієї транзакції становить 560 грн.

Безкоштовний платіжний додаток Privat24 дозволяє використовувати смартфон або планшет як універсальний платіжний пристрій. За допомогою Privat24 можна переглядати виписки за рахунками; здійснювати будь-які платежі; налаштовувати їх регулярність; поповнювати мобільні телефони; керувати кредитами та депозитами; купувати квитки на автобус, поїзд і літак; заправляти автомобіль та ін. Для безконтактної оплати або отримання готівки через банкомат досить сфотографувати камерою QR-код або піднести смартфон до терміналу (для смартфонів з функцією NFC).