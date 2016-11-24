Microsoft випустила "Косинку" для iOS і Android

Про це повідомляє TJournal з посиланням на The Verge.

Додаток називається Microsoft Solitaire Collection і містить ігри Klondike («Косинка»), Spider (Павук), FreeCell, Pyramid і Tripeak. У спеціальному розділі ведеться статистика по всім різновидам ігор.

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У додатку можна залогінитись за допомогою облікового запису Microsoft і стежити за чужою статистикою, беручи участь у рейтингах користувачів.

Додаток доступний безкоштовно, однак має платну підписку на додаткові функції, яка в тому числі прибирає рекламу. Скільки вона коштує — невідомо, але аж до 31 грудня нові користувачі Microsoft Solitaire Collection отримують безкоштовну преміальну підписку на місяць.

Це не перша можливість скачати пас'янси на iOS і Android, проте саме версія Microsoft вперше стане доступна за межами системи Windows, зазначає видання Verge.

«Косинка» входила до складу Windows починаючи з версії 3.0, випущеної в 1990 році. Набір пасьянсів для Windows вийшов у 2015 році.