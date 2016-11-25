NASA показало зразки їжі для астронавтів "далекомагістрального" корабля Orion
04:28, 25 листопада 2016Наука та IT
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NASA продемонструвало зразки їжі, якою будуть харчуватися астронавти пілотованого космічного корабля Orion, призначеного для дослідження глибокого космосу за межами орбіти Місяця.
скріншот відео
Про це повідомляється на сайті NASA.
Відзначається, що Orion має обмежений простір для зберігання витратних матеріалів та продуктів харчування, які будуть необхідні астронавтам під час їх місій.
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На відміну від екіпажу Міжнародної космічної станції, меню астронавтів Orion не буде регулярно поповнюватися запасами з Землі і буде менш різноманітним.
У ролику показані невеликі батончики, енергетична цінність кожного з яких оцінюється в 700-900 кілокалорій.
Вчені також повинні дослідити, як обмежені варіанти харчування вплинуть на моральний стан екіпажу.
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