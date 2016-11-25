NASA показало зразки їжі для астронавтів "далекомагістрального" корабля Orion

Про це повідомляється на сайті NASA.

Відзначається, що Orion має обмежений простір для зберігання витратних матеріалів та продуктів харчування, які будуть необхідні астронавтам під час їх місій.

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На відміну від екіпажу Міжнародної космічної станції, меню астронавтів Orion не буде регулярно поповнюватися запасами з Землі і буде менш різноманітним.

У ролику показані невеликі батончики, енергетична цінність кожного з яких оцінюється в 700-900 кілокалорій.

Вчені також повинні дослідити, як обмежені варіанти харчування вплинуть на моральний стан екіпажу.