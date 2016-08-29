На Гаваях завершився експеримент по симуляції життя на Марсі

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

З 29 серпня 2015 року група перебувала в майже повній ізоляції. Шість осіб жили в дуже невеликому куполоподібній будові без свіжого повітря, свіжої їжі і можливості як-небудь усамітнитися. З продуктів харчування у них були в основному консерви.

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Учасники експерименту могли виходити на вулицю тільки у спеціальних костюмах.

Вчені вважають, що приблизно так будуть жити астронавти, які полетять на Марс. Тривалість місії, за їх оцінками, може скласти від одного до трьох років.

Дослідження провів Гавайський університет за підтримки NASA. Вчені намагалися зрозуміти, як людина відчуває себе в подібних умовах.

Зараз, за словами організаторів симуляції, учасники хочуть поїсти свіжої їжі і скупатися в океані. В експерименті брали участь французький астробіолог, німецький фізик і чотири американця - пілот, архітектор, журналіст і агроном.

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Експеримент NASA став другим за тривалістю подібним дослідженням у світі. Найдовшу симуляцію умов проживання на Марсі провели в Росії в рамках проекту "Марс-500". Шість людей провели в ізоляції 520 днів з червня 2010 року по листопад 2011 року.