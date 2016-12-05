Вчені припустили існування життя в атмосфері субзірок

Дослідження астрономів з Британії опубліковано на сайті arXiv.org.

Вчені вважають, що організми, які в десятки разів менші, ніж бактерії на Землі, можуть існувати в спокійних атмосферах коричневих карликів.

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Якщо ж з надр напівзірок надходять висхідні потоки, розміри ймовірних жителів атмосфер можуть бути більшими у порівнянні із земними.

Це дослідження базувалося на теорії Карла Сагана, який близько 40 років тому припустив, що у газових середовищах коричневих карликів можуть жити бактерії, схожі на земні.

Раніше NASA назвало три планети, на які в майбутньому можуть переселитися люди.