Вчені припустили існування життя в атмосфері субзірок

08:11, 05 грудня 2016
Наука та IT
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В атмосферах коричневих карликів (об'єктів, що займають проміжне положення між зірками і планетами - Ред.), може існувати життя.

REUTERS

Дослідження астрономів з Британії опубліковано на сайті arXiv.org.

Вчені вважають, що організми, які в десятки разів менші, ніж бактерії на Землі, можуть існувати в спокійних атмосферах коричневих карликів.

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Якщо ж з надр напівзірок надходять висхідні потоки, розміри ймовірних жителів атмосфер можуть бути більшими у порівнянні із земними.

Це дослідження базувалося на теорії Карла Сагана, який близько 40 років тому припустив, що у газових середовищах коричневих карликів можуть жити бактерії, схожі на земні.

Раніше NASA назвало три планети, на які в майбутньому можуть переселитися люди.

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