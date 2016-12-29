Учені визначили найкорисніший сезон для бігу (відео)

Дослідники провели з цього приводу експеримент, йдеться в сюжеті ТСН.

Шестеро спортсменів 40 хвилин бігали за температури в 22 і 8 градусів. Результати вражають: влітку результативність забігів у всіх набагато нижча.

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Пояснюється це тим, що низька температура полегшує навантаження, бо серце б'ється повільніше, а запаси води організм витрачає не так швидко. Однак у дослідженні йдеться про типові британські температури.

Українцям, якщо орієнтуватися на градуси, найкорисніше бігати навесні й восени.