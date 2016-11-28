Влада Бельгії вирішила визнати захворюванням "професійне вигорання"

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на телеканал VRT.

«Ми визнаємо його захворюванням, пов'язаним з роботою, що дозволить нам прийняти заходи щодо його профілактики на робочому місці», - сказала вона.

Уточнюється, що, якщо «вигорання» буде визнано захворюванням, пов'язаним з трудовою діяльністю, це дозволить до 70% підвищити суму відшкодування на медичні витрати від страхової компанії.

Читайте такожВчені визнали недостатнє вживання води причиною ожиріння

Крім того, наголошується, що в Бельгії «професійне вигорання» змушує звертатися за медичною допомогою до 10 тис. осіб щорічно.

Довідка. Професійне вигорання – це синдром, що розвивається на фоні хронічного стресу і ведучий до виснаження емоційно-енергетичних і особистісних ресурсів працюючої людини.