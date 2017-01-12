Apple запускає свій відеосервіс і шукає "досвідченого продюсера" - WSJ
Apple планує зайнятися виробництвом телесеріалів і фільмів і шукає креативного продюсера. Таким чином компанія збирається конкурувати з відеосервісами на зразок Netflix і Amazon Prime Video.
Компанія збирається придбати права на кілька телепередач, повідомляє DTF з посиланням на The Wall Street Journal.
Також Apple звернулася за допомогою до експертів в області маркетингу і в перспективі збирається найняти їх для просування нового сервісу.
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На старті компанія не планує конкурувати з Netflix і Amazon Prime Video за обсягом передач. В липні 2016 року Apple вже придбала права на телешоу Carpool Karaoke телеканалу CBS.
У перший час невелика бібліотека телепрограм повинна допомогти Apple перемогти в гонці зі стрімінговим сервісом Spotify, повідомляє The Wall Street Journal.
У жовтні 2016-го Apple представила річний фінансовий звіт. Доходи компанії знизилися на 8%, а прибуток зменшився на 14%. Подібний спад у показниках стався вперше за 15 років.