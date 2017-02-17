Вчені поскаржилися на брак мізків для досліджень, просять людей жертвувати сіру речовину заради науки

Про це повідомляє BBC.

Недолік зразків мозку тягне за собою можливі помилки в дослідженнях, пояснюють вони. А ці дослідження служать теоретичною базою для створення нових препаратів для лікування неврологічних і психічних захворювань. Крім того, не так давно був виявлений зв'язок між формою мозку і певними захворюваннями, і потрібні додаткові дослідження в цій області.

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Зараз в одному з найбільших сховищ налічується понад 3 тис. зразків мозку, більшість з них належать людям з психічними і нервовими розладами. Дослідники запитують їх для розробки ліків від хвороб Паркінсона й Альцгеймера, розладів психіки. Однак для світового наукового співтовариства наявної кількості недостатньо.