Samsung вдихне нове життя в Galaxy Note 7: компанія вирішила повернути скандальний смартфон в продаж
20:13, 21 лютого 2017Наука та IT
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Компанія Samsung Electronics збирається повернути на ринок смартфони Galaxy Note 7, обладнавши їх акумулятор меншої ємності.
REUTERS
Про це повідомляє Hankyung.
Продажу реанімованих девайсів поновляться в Індії та В'єтнамі. Видання не виключає, що Galaxy Note 7 надійде і в магазини Південної Кореї.
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Нагадаємо, раніше Samsung назвав офіційну причину займання Galaxy Note 7.
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