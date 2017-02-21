Samsung вдихне нове життя в Galaxy Note 7: компанія вирішила повернути скандальний смартфон в продаж

Компанія Samsung Electronics збирається повернути на ринок смартфони Galaxy Note 7, обладнавши їх акумулятор меншої ємності.

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