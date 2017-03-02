Вчені з США вперше успішно розморозили органи

Про це повідомляє Reuters.

Незважаючи на те, що вченим вдалося зберегти донорські органи при використанні наднизьких температур, виникли складнощі з розморожуванням, так як тканини органів починали руйнуватися.

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Дослідники з Міннесотського університету розробили новий спосіб нагріву з використанням наночастинок оксиду заліза, які були розміщені навколо замороженої тканини або органу. При активації зовнішнього магнітного поля наночастинки починали виконувати функцію крихітних нагрівачів.

Завдяки рівномірному розігріву вдалося розморозити кріоконсервовані органи тварин без пошкодження тканин.

Результати досліджень повинні сприяти збільшенню терміну зберігання донорських органів, необхідних для трансплантації.

Нагадаємо, щорічно понад 60% донорських сердець і легенів не встигають доставити до пацієнта, якому потрібна трансплантація, так як за допомогою льоду органи можна зберегти протягом чотирьох годин, після чого пересадка неможлива.