Краплеподібний, як перший: ЗМІ розповіли про дизайн нового iPhone 8

Новий iPhone 8 компанії Apple, представлення якого очікується восени 2017 року, буде зовні схожий на оригінальний iPhone, повідомляє корейський портал ET News з посиланням на анонімне джерело.

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За даними джерела, смартфон буде мати "краплеподібний дизайн", тобто задня панель і бічні грані будуть більш округленими, ніж у нинішніх моделей смартфона. Зазначається, що таким чином в компанії намагаються відтворити дизайн найпершого iPhone, який був представлений 10 років тому.

"Задня кришка нового iPhone 8 буде виконана зі скла. Це скло буде закруглене по всіх чотирьох сторонах", - додало джерело.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Apple планує випустити iPhone 8 з 5,8-дюймовим OLED-дисплеєм. При цьому раніше джерела Nikkei вказували на те, що старша версія телефону отримає 5,5-дюймовий екран.

Також повідомлялося, що новий iPhone з вигнутим OLED-дисплеєм позбудеться роз'єм Lightning. Замість нього Apple оснастить смартфон портом USB-C.