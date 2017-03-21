Apple представила iPhone 7 червоного кольору

Apple оголосила про початок продажів iPhone 7 і iPhone 7 Plus червоного кольору, передає Republic.

Замовити червоні смартфони можна буде з 24 березня за ціною від $749 (в США). Пристрої будуть представлені моделями з пам'яттю 128 або 256 гігабайт.

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До цього Apple проводила айфони в сріблястому, золотому, рожево-ліловому, чорному матовому, чорному глянсовому корпусах. Модель червоного кольору випускається на честь більш ніж десятирічної співпраці корпорації з благодійним проектом (RED), що допомагає боротися зі Снідом, туберкульозом та малярією. До цього в ході спільних акцій з (RED) Apple запускала в продаж аксесуари червоного кольору, наприклад, чохли для айфонів і навушники.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Apple отримала патент на технологію, що дозволяє вбудовувати сканер відбитків пальців в сенсорний екран.