Хакери грозяться видалити дані із мільйонів iPhone, якщо Apple не заплатить викуп

Група хакерів, які називають себе Turkish Crime Family (Турецька кримінальна родина) погрожує видалити інформацію з iPhone, які вони ж і оберуть, якщо Apple відмовиться заплатити викуп, пише Motherboard.

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Кіберзлочинці вимагають від американської корпорації $75 тис. у біткоїнах або подарункові карти iTunes загальною вартістю $100 тис.

При цьому, якщо Apple не заплатить хакерам до 7 квітня, вони видалять певну кількість аккаунтів iCloud і зітруть дані з деяких iPhone.

Як повідомляв УНІАН раніше, дизайн нової моделі iPhone 8 буде схожий на перший iPhone компанії Apple, випущений 10 років тому.

За даними джерела, смартфон буде мати "краплеподібний дизайн", тобто задня панель і бічні грані будуть більш округленими, ніж у нинішніх моделей смартфона. Зазначається, що таким чином в компанії намагаються відтворити дизайн найпершого iPhone, який був представлений 10 років тому.