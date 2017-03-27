Apple довела, що не копіювала дизайн iPhone у китайської компанії

Компанія Apple виграла патентну суперечку з Shenzhen Baili, через яку продаж iPhone 6 і iPhone 6 Plus був повністю зупинений на території Китаю. Про це повідомляє TechCrunch.

Читайте такожХакери грозяться видалити дані із мільйонів iPhone, якщо Apple не заплатить викуп

Shenzhen Baili подала позов проти Apple, звинувативши компанію у плагіаті, після чого з травня 2016 року у країні була припинена реалізація нових моделей iPhone.

Тепер IT-гігант з Купертіно виграв справу і може оскаржити заборону на продаж смартфонів, тим самим повернувши iPhone 6 до Китаю.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ розповіли про дизайн нового iPhone 8.