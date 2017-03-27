"Кортеж" на десятки мільярдів: у мережі з'явилися фото випробування секретного "лімузина Путіна"

Опубліковані фотографії зимових випробувань у Швеції нового секретного лімузина, який, з великою ймовірностю, є передсерійним примірником однією з топових моделей в лінійці проекту для чиновників Путіна «Кортеж».

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Про це пише "Газета.Ru" з посиланням на Motor1.

Імовірно, знятий фотошпигуни примірник оснащений турбомотором V12. Раніше повідомлялося, що в лінійці «Кортежу» буде лімузин з потужністю двигуна близько 860 л. с. Самі мотори розробляються за допомогою фахівців Porsche. Дизайн знятого седана класу люкс, якого західні ЗМІ встигли охрестити «лімузином Володимира Путіна», за стилістикою нагадує продукцію марки Rolls-Royce і Bentley і збігається з розсекреченими нещодавно ескізами моделей «Кортежу». Тим не менш, автомобіль, в силу своїх габаритів, очевидно, не тягне на звання президентського лімузина.

В рамках «Кортежу» уряд РФ хоче створити президентський лімузин, преміальний седан для вищих чиновників, кросовер і мінівен. В кінці 2017 року в гараж особливого призначення керуючого справами президента РФ повинна надійти перша партія автомобілів. Їх масове виробництво повинно початися в другій половині 2018-го. Бюджет проекту складає кілька десятків мільярдів рублів.