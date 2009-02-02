Google допоможе викрити провайдерів, які блокують сайти

Компанія Google запустила сервіс Measurement Lab (M-Lab), який дасть змогу визначити, чи блокує провайдер доступ до тих чи інших ресурсів. Скористатися ним може будь-хто, зайшовши на сайт проекту. Про це повідомляється в офіційному блозі Google.

Наразі M-Lab дозволяє дізнатися, чи блокує провайдер трафік з торент-порталів, заміряти швидкість доступу в інтернет і провести діагностику з`єднання з Мережею. Наприклад, при падінні швидкості доступу в інтернет M-Lab допоможе визначити причину, з якої це сталося.

У розпорядження M-Lab компанія Google передасть 36 серверів для аналізу трафіку. Вони стоятимуть у 12 дата-центрах у США та Європі. Разом з Google в розробці M-Lab взяли участь і інші дослідники, зокрема, з Open Technology Institute і PlanetLab.

Представники Google визнають, що M-Lab працює поки що не завжди коректно. Інструменти сервісу ще допрацьовуються і можуть одночасно обробляти лише обмежену кількість запитів.

Лента.ру