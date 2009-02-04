Альтернативні ICQ-клієнти повернулися до мережі

Пізно ввечері 3 лютого розробники неавторизованих ICQ-клієнтів виклали оновлені версії своїх програм, що дають змогу знов підключитися до мережі обміну повідомленнями. Зокрема, оновилися месенджери QIP Infium і "Mail.Ru Агента".

Таким чином, відімкнення альтернативних ICQ-програм тривало лише кілька годин. Минулого разу, 21 січня, незалежним ICQ-клієнтам для повернення в онлайн після аналогічного відключення знадобилося близько доби.

Деякі клієнти, наприклад, Adium, почали працювати через деякий час без оновлення. Можливо, саме відімкнення було тимчасовим заходом.

Як і минулого разу, відключення альтернативних клієнтів проводилося тільки на території колишнього СРСР, а ICQ-контакт номер при спробі підключення пропонував викачати з сайту ICQ.com офіційні версії клієнтів.

Лента.ру