Українці завдяки своїм розробкам пройдуть стажування в NASA (відео)

Українські вчені завдяки своїм розробкам пройдуть стажування в NASA.

Читайте такожНа Юпітері виявили другу Велику пляму

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Розробки помітили викладачі каліфорнійського університету, який знаходиться на базі Дослідного центру національного космічного відомства США.

І тепер дають можливість втілити свою розробку в життя безкоштовно.