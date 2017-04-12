Українці завдяки своїм розробкам пройдуть стажування в NASA (відео)
15:00, 12 квітня 2017Наука та IT
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В NASA дають можливість втілити свою розробку в життя безкоштовно.
скріншот / ТСН
Українські вчені завдяки своїм розробкам пройдуть стажування в NASA.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Розробки помітили викладачі каліфорнійського університету, який знаходиться на базі Дослідного центру національного космічного відомства США.
І тепер дають можливість втілити свою розробку в життя безкоштовно.
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