Остання місія: зонд Cassini готується пролетіти між кільцями Сатурна

У середу зонд "Кассіні" починає свою фінальну місію – серію з 22 прольотів між кільцями Сатурна і його атмосферою. Про це повідомляє ВВС Росія.

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Зонд використає свою велику антену як щит від часток каменю і льоду. Зіткнення на величезній швидкості навіть з крихітними частинками може виявитися згубним для космічного апарату.

Аналітики вважають, що шанси на подібне зіткнення невеликі, але фахівці з управління польотом хочуть уникнути навіть найменшого ризику.

На час польоту радіоконтакт із зондом буде втрачено, оскільки антена не буде спрямована у бік Землі. Центр управління польотом очікує, що контакт буде відновлений лише через 20 годин.

Якщо все пройде вдало, то "Кассіні" зробить ще 21 такий проліт протягом найближчих п'яти місяців (останній заплановано на вересень), після чого зонд увійде в щільні шари атмосфери Сатурна. Оскільки на борту "Кассіні" до того часу практично не залишиться пального, його місія не може бути продовжена.

NASA називає прольоти між атмосферою Сатурна і його кільцями грандіозним фіналом.

Якщо не станеться ніяких подій, "Кассіні" надішле на Землю фотографії безпрецедентної якості, а також дані, які допоможуть вирішити багато досі невирішених питань про історію цієї планети.

"Ця місія принесе багато нових і дивних даних. Ми очікуємо отримати інформацію про склад, структуру і динаміку атмосфери Сатурна, а також вражаючу інформацію про кільця", - говорить Атена Кустені з Паризької обсерваторії в Медоні у Франції.

Видання відзначає, що одне з головних завдань місії - визначити масу, і, відповідно, вік кілець Сатурна. Чим більша маса, тим вище шанс, що вони існують з глибокої давнини, можливо навіть будучи ровесниками самого Сатурна.

"У минулому ми не могли визначити масу кілець, тому що Cassini пролітав у стороні від них", - пояснює Лучіано Ієсс із римського університету Ла Сапієнца.

"Вплив кілець на гравітаційне поле було неможливо виміряти через сплюснуту форми Сатурна. Але, пролетівши між планетою та її кільцями, "Кассіні" зможе визначити властивості простору навколо планети", - додає він.

Однак, як каже, Ніколас Алтобеллі з Європейського космічного агентства, навіть якщо вченим вдасться визначити масу кілець, з цього не випливає, що вони зможуть визначити їх вік.

"Нам все ще необхідно зрозуміти параметри складу кілець Сатурна. Вони складаються із практично чистої води у вигляді льоду. Якщо їх вік відповідає віку самого Сатурна, чому вони виглядають так свіжо, коли на них постійно падають метеорити?", - запитує він.

Згідно з однією з теорій, вік кілець може бути зовсім невеликим, оскільки вони можуть бути залишками комети, яка занадто близько підійшла до Сатурна і була розірвана його гравітаційним полем на численні фрагменти.

Космічна станція Cassini-Huygens, вартістю понад $3 млрд, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана. Cassini названо на честь італійського вченого Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні). Cassini-Huygens - одна з найбільш грандіозних космічних станцій, будь-коли запущених в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків у різних атмосферних умовах і спектрі кольору.