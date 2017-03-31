Вчені назвали планету-"чистилище" в нашій сонячній системі

Вчений з лабораторії реактивного руху НАСА розповів, чим пахне атмосфера Урану.

Читайте такожДослідження: Кішки люблять спілкування з людьми більше, ніж їжу (відео)

На його думку, гази, присутні на величезній планеті, надають місцевим повітрю аромат тухлих яєць і сечі, пише Gizmodo.

Газова оболонка Урану занадто холодна і отруйна, щоб людина, що опустилася в атмосферу планети, могла безпосередньо відчути її запах, проби повітря могли б зібрати автоматичні апарати, вважає учений.

Так, в верхніх знаходяться водень, гелій і метан, а в нижніх - сірководень, аміак, метан і вуглекислий газ.

При цьому концентрація аміаку досить невелика і досягає ста частин на мільярд, однак, за словами Хофштадтера, цей газ може конденсуватися і утворювати хмари, що пахнуть котячої сечею. Подібні скупчення, ймовірно, і утворює сірководень, який надає атмосфері аромат тухлих яєць.

У газових оболонках інших планет-гігантів - Юпітера, Сатурна і Нептуна - також присутні такі з'єднання, проте їх концентрація менше. Тому Уран найбільш підходить під опис "чистилища" Данте.