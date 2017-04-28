Акумулятор iPhone 8 буде заряджатися швидше звичайних - ЗМІ
15:11, 28 квітня 2017Наука та IT
1144 0
За чутками, iPhone 8 буде мати акумулятором ємністю 2700 мАг.
iPhone 8 / ferra.ru
Новий iPhone, імовірно, отримає акумулятор, який буде заряджатися швидше попередніх моделей смартфона.
Про це повідомляє Apple Insider.
Читайте такожПочаток виробництва iPhone в Індії відкладається – ЗМІ
За чутками, iPhone 8 буде мати акумулятором ємністю 2700 мАг. Для порівняння, ємність батареї iPhone 7 становить 1960 мАг. При цьому зарядка смартфона буде заряджати набагато швидше завдяки новому бездротовому методу, коли пристрій просто поміщається зверху на wireless-базу і заряджається без шнура.
Раніше стало відомо, що в інтернеті з'явився знімок макету нового iPhone.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter