Microsoft випустила нову операційну систему Windows 10 S

Компанія Microsoft представила нове покоління ноутбуків Surface, які працюють під управлінням операційної системи Windows 10 S, повідомляє блог компанії.

Ноутбук оснащений 13,5-дюймовим сенсорним дисплеєм із співвідношенням сторін 3:2, товщина пристрою складає від 14,47 до 9,9 міліметра, а вага – 1,25 кілограма. Ноутбук оснащений процесорами Intel Core i5 або i7 Kaby Lake (залежно від конфігурації), час автономної роботи складе до 14,5 годин.

Surface виконано у чотирьох різних кольорах.

Читайте такожMicrosoft наділила новий Word штучним інтелектом

Ноутбук працює під управлінням Windows 10 S, яка раніше була відома як Windows 10 Cloud. Всі документи та зміни до них автоматично будуть зберігатися в хмарному сховищі.

Додатки в новій операційній системі запускаються тільки з онлайн-магазину Windows Store, де кожна програма перевіряється на безпеку за допомогою Microsoft.

Новий ноутбук буде у відкритому продажі вже цього літа.