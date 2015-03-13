Google представила ноутбук з сенсорним екраном

Пристрій отримав сенсорний дисплей, алюмінієвий корпус і потужну батарею, якої вистачає на 12 годин роботи, повідомляє канал 24.

Новий Chromebook доступний з процесорами Intel Core i5 та Core i7 з тактовою частотою 2.2 ГГц та 2.4 ГГц відповідно. Обсяг "оперативки" — 8 або 16 Гб, а внутрішнього накопичувача — 32 або 64 Гб, залежно від комплектації.

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Також є два універсальні порти USB Type C, модулі Wi-Fi, Bluetooth 4.0 та веб-камера 720р. Працює ноутбук під управлінням гуглівської "операційки" Chrome OS. Ціна — від 999 доларів.