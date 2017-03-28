Microsoft виклала нову Windows до релізу

Компанія Microsoft розмістила на власних серверах нову версію операційної системи Windows 10 Creators Update. Її можна завантажити до офіційного релізу, повідомляє портал NeoWin.

Відзначається, що ISO-образи збірки під номером 15063 стали доступні для скачування після виходу оновлення для учасників програми Insider. Для установки Creators Update досить завантажити ISO-файл необхідної версії системи, змонтувати образ диска через провідник Windows 10 і запустити setup.exe. Ці файли можна використовувати для «чистої» установки ОС.

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Передбачається, що саме 15063 є фінальною збіркою великого оновлення Windows, оскільки в «Інформації про систему» не вказано, що це тестова версія ОС. За чутками, для всіх користувачів вона стане доступна 11 квітня. Офіційна дата виходу на даний момент невідома.

Windows 10 Creators Update була представлена в жовтні 2016 року. Основний акцент в новій версії ОС буде зроблений на можливість створення і перегляду 3D-контенту. Багато системних програм обзаведуться новими функціями, пов'язаними з 3D і віртуальною реальністю, в тому числі браузер Microsoft Edge.