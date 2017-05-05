Мін'юст США почав розслідування через інструмент Uber для "обману" чиновників - ЗМІ

Мін'юст США почав кримінальне розслідування відносно Uber Technologies за використання програм, які допомагали водіям оминати місцеві регулюючі органи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомих із ситуацією, передає РБК.

Компанія використовувала програму «Greyball», яка може «позначати» деяких користувачів для того, щоб вони бачили іншу версію додатків, пише Reuters. У цих версій у різних ситуаціях Greyball змінював реальне розташування машин Uber. Наприклад, якщо водіям надходили погрози або їх роботу намагалися обмежити чиновники. Місцева влада могли шукати водіїв для того, щоб їх оштрафувати, конфіскувати автомобіль або перешкодити діяльності, зазначає Reuters.

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При цьому, компанія аналізувала кредитну інформацію, пристрій користувача, місце розташування й інші чинники для передбачення, чи не буде запит на поїздку небезпечним для водія, повідомляли колишні й діючі співробітники компанії. Якщо поїздка представлялася незаконною, водій побачив би це в додатку і не вибрав би такого клієнта, пише Reuters.

При цьому, пише агентство, Uber міг заходити далі прописаного в угоді з користувачем, наприклад, добувати дані кредитної картки, щоб дізнатися, чи пов'язаний клієнт з використовуваними поліцією кредитними організаціями, або перевіряти його профілі в соцмережах.

Компанія припинила використовувати «Greyball» в березні, незабаром після того, як New York Times повідомила про його існування.

Нагадаємо, на початку березня New York Times повідомила, що сервіс таксі Uber протягом кількох років використовував систему Greyball, яка дозволяє обманювати міську владу або співробітників правоохоронних органів у країнах, де послуги компанії заборонені або обмежені.