У Канаді вчені показали "мумію" динозавра, яка вражаюче добре збереглась (фото)

Останки Нодозавра – п'ятиметрового травоїдного динозавра у броні, що важив 1,3 тонни, 6 років тому випадково виявив у землі оператор екскаватора. Про це з посиланням на National Geographic пише SkyNews.

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Тоді знахідку відправили в Королівський музей Тіррелл у провінції Альберта. Протягом п'яти років вчені з музею працювали, витягуючи останки динозавра з каменю. Те, що їм вдалося отримати, більше схоже на скульптуру, а не на скам'янілість. Фотографії динозавра були оприлюднені тільки зараз.

Вчені кажуть, що рештки так добре збереглися, тому що тварину, ймовірно, змило під час повені в океан. Туша залишилася на дні, і там її шкіра мінералізувалась, а тому зберегла форму. Це сталося 110-112 мільйонів років тому - в Крейдяному періоді.

Вчені продовжать вивчати вражаючу знахідку, ще належить визначити структуру скелета нодозавра, справжній колір його шкіри і багато іншого. Динозавр стане центральним експонатом виставки в Королівському музеї Тірелл.