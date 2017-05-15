Творці вірусу-здирника отримали $42 тисячі викупу

09:06, 15 травня 2017
Наука та IT
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У Європолі попереджають про можливість повторення потужної кібератаки в понеділок.

Ілюстрація / REUTERS

Творці вірусної атаки Wanna Cry отримали від своїх жертв 42 тис. доларів. Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що рахунки, на які були відправлені гроші, знаходяться під спостереженням. Гроші з рахунків досі ніхто не знімав.

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Як повідомляв УНІАН, вірус WannaCry почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування. У той же день були зафіксовані десятки тисяч випадків зараження комп'ютерів в 99 країнах. Глобальну кібератаку буде розслідувати Європол.

Як повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, більшість інформаційних систем українських державних установ, завдяки оперативно вжитим заходам, не були інфіковані шкідливою програмою WannaCry.

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Новина в сюжеті: Глобальна кібератака вірусом WannaCry
Теги: #вірус-здирник#глобальна кібератака#вірус WannaCry