Творці вірусу-здирника отримали $42 тисячі викупу

Творці вірусної атаки Wanna Cry отримали від своїх жертв 42 тис. доларів. Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що рахунки, на які були відправлені гроші, знаходяться під спостереженням. Гроші з рахунків досі ніхто не знімав.

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Як повідомляв УНІАН, вірус WannaCry почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування. У той же день були зафіксовані десятки тисяч випадків зараження комп'ютерів в 99 країнах. Глобальну кібератаку буде розслідувати Європол.

Як повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, більшість інформаційних систем українських державних установ, завдяки оперативно вжитим заходам, не були інфіковані шкідливою програмою WannaCry.